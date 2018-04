Mitsubishi Lancer: de Sportback

Door: BV

Mitsubishi toonde eerder al een studie van hoe de vijfdeurs Lancer eruit zou zien. En uit deze eerste beelden van het productiemodel blijkt dat het merk de lijnen van dat proefballonnetje trouw is gebleven. De Lancer met kofferklep en bijzonder schuin gepositioneerde achterruit maakt z'n officiële debuut pas op in oktober op het Autosalon van Parijs, maar in de loop van volgende week mag u op Auto55.be al een eerste testindruk verwachten. De Sportback is liefst 15cm langer dan de sedan en tikt af op 4,56 meter.

Onder de kap vinden we dezelfde motoren als in de Sedan. In opgaande lijn zijn dat een 1.5 benzine met 109pk, een 1.8 met 143pk en een 2.0 TDI met pompverstuivers (die bij VW betrokken wordt) met 140pk. De benzines doen het met vijf versnellingen. De handbak van de diesel heeft een extra gangwissel. Een CVT-automaat is eveneens leverbaar.

Er is geen straffere Lancer dan de Evolution (in feite de 10de telg in de Evo-reeks), maar die bestaat enkel als sedan. Van deze vijfdeurs komt er wel een Ralliart-versie. Die duikt in het gat dat de 230pk sterke Subaru Impreza WRX achterlaat. Die wordt op de Europese markt immers niet langer aangeboden. De tweeliter viercilinder turbomotor van de Ralliart schopt het tot 240pk en 353Nm trekkracht. Het vermogen wordt naar de vier wielen gestuurd. Onderweg passeren de pk's een gerobotiseerde versnellingsbak met dubbele koppeling. Dezelfde als bij de Lancer Evolution, al verschilt de afstelling.