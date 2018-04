Ford werkt aan Mondeo Coupé

Door: BV

Ford heeft, na lang zoeken overigens, eindelijk een geslaagd recept gevonden voor z'n Europese devisie. De op rijplezier gerichte afstelling het dynamische uiterlijk van z'n modellen valt in de smaak. Eerst op de C-Max, erna op de nieuwe Mondeo en het Blauwe Ovaal wil die stunt met de Fiesta en Ka nog twee maal herhalen. De Europese afdeling van het merk realiseerde afgelopen jaar zelfs een mooie winst. Op de Amerikaanse thuismarkt kan het merk daar alleen maar van dromen. Nu het zelfvertrouwen terug is, wil de Europese directie zich ook wat agressiever opstellen. Het wil uitpakken tegen de BMW 3-Reeks, Mercedes C-Klasse, VW Passat CC en de nieuwe Opel Insignia. Een dynamische variant in het Mondeo-gamma moet die klus kunnen klaren.

Een vierdeurs met opgetrokken schouders en een gebogen daklijn zou dienst kunnen doen als vlaggenschip van het Europese Ford-gamma. Momenteel is er geen enkel model dat die rol op zich kan nemen. Ford werkt momenteel al zo'n model. Dat zou in 2011 moeten debuteren. De lijnen zullen aanleunen bij dat van de Iosis Concept Car. Die stelde Ford in 2005 voor, als voorloper voor de huidige Mondeo. Onder de kap zouden de krachtigste benzine- en dieselmotoren uit het Mondeo-gamma te vinden zijn. Vierwielaandrijving moet -wellicht optioneel- voor nog betere rijeigenschappen garant staan, terwijl een stop/start-systeem de CO2-uitstoot binnen de perken moet houden.