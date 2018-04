Toyota Aygo met 200pk

Door: BV

De Toyota Aygo wordt doorgaans aangedreven door een 1.0l driecilinder benzinemotor of een 1.4l viercilinder dieselmotor. Allemaal heel CO2-vriendelijk, maar het is niet echt sexy. Een aantal ingenieurs wou daar verandering in brengen en legt een 1.8l viercilinder VVTi in het kleintje. Die past niet onder de motorkap, maar op de achterbank lukt het wel. De tweezitter krijgt dan ook meteen een rolkooi. Het blok is behoorlijk potent. Het vermogen piekt bij 200pk en de trekkracht bedraagt 240Nm. Met nauwelijks 1 ton op de weegschaal, zijn de prestaties ook best potig. Het speleding is tot 205km/u in staat.

Om te verhinderen dat het bij die snelheden nauwelijks nog de grond raakt, leent Toyota de ophanging van de MR2. Stoppen moet met opgewaardeerde remmen in 17-duims velgen en om het blok te koelen is er een grotere radiator. Met z'n brede koetswerk ziet deze Aygo Crazy er uit als een racemodelletje, maar er zijn geen plannen in die richting. Dit is een éénmalige uitschuiver.