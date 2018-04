Door: BV

P

orsche ontkent het nog staalhard, maar het Duitse Automobilwoche weet het wél; er komt een Cayenne met diesel. Er zijn al langer geruchten in die richting. Volgens de Duitse media is de marktintroductie voorzien voor maart 2009. Het gaat om een zescilinder van Audi-origine. De common-rail diesel van Audi-origine levert 240pk. Er wordt inmiddels ook al gespeculeerd over oliestoker met 4,2l slagvolume.