Subaru Exiga Officieel

Door: BV

Subaru heeft van deze Exiga al een studiemodel en enkele plaagbeelden laten zien. Nu toont de eigenzinnige Japanse autobouwer ook de productieversie. Die is in de eerste plaats bedoeld voor de Japanse thuismarkt. Een Amerikaanse carrière voor het model is niet uitgesloten en Europa zal het zonder moeten stellen. Het merk anticipeert hier op de strenge CO2-regelgeving en omdat de Exiga uitsluitend door tweeliter benzinemotoren wordt aangedreven, zou die slechts een kort leven beschoren zijn. De atmosferische variant levert 147pk terwijl de beter uitgeruste en snellere GT een turboversie van de boxermotor in z'n aandrijflijn met -vanzelfsprekend- permanente vierwielaandrijving ingepast krijgt. Die turbo levert 221pk.

De Exiga mikt op mensen die ruimte willen voor zeven inzittenden, want drie zitrijen zijn standaard, zonder daarvoor uit te willen wijken naar een opzichtige SUV. Deze is 4,74m lang, heeft een breedte van 1,77m en is 1,66m hoog. De betrekkelijk grote hoogte van het model maakt het mogelijk om de zitrijen volgens het stadium-principe te rangschikken. Elke zitrij is een beetje hoger dan de vorige. Daardoor kunnen de passagiers om zich geen kijken en krijgen ze geen claustrofobisch gevoel. Een groot panoramisch dak, dat alleen op de instapper niét standaard is, zorgt ervoor dat het interieur baadt in het licht.