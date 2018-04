BMW X3 walst over half miljoen

Door: BV

MW mag in z'n nopjes zijn met de X3. De compacte SUV, zeg maar een gekrompen X5, is tijdens z'n eerste vijf levensjaren voorbij de kaap van een half miljoen stuks gewalst. Het is daarmee één van de belangrijkste modellen van het merk. Afgelopen jaar alleen werder er 110.000 stuks gebouwd. En het is ook een opsteker voor het Oostenrijkse Magna Steyr. Terwijl héél wat onafhankelijke autofabrieken met lege orderportefeuilles kampen, wist Magna de vraag niet bij te benen. Het delen van de productie op zijn beurt moeten uitbesteden. Het 500.000ste exemplaar was uiteraard geen basismodelletje, maar een 3.0 zescilinder-in-lijn met 272pk.