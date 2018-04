Mercedes wil van petroleum af tegen 2015

Door: BV

ercedes wil tegen half volgend decennium petroleum uit z'n productwaaier bannen. Concludeer daar vooral niet uit dat alle Mercedessen over 10 jaar met brandstofcellen of op batterijen zullen werken. Het gamma zal naast bovenstaande technologiën nog grotendeels opgemaakt worden uit conventionele verbrandingsmotoren. Maar die zullen allen bio-brandstoffen, ethanol of aardgas lusten. In de praktijk zullen ze wellicht een mengeling van een conventioneel olieproduct met biobrandstof verstoken. Geheel elektrische- of brandstofcelauto's wil Mercedes begin volgend decennium met mondjesmaat aan de man beginnen brengen.