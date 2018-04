Elektrische Pininfarina volgend jaar in productie

Door: BV

Pininfarina zal onder z'n eigen naam elektrische auto's bouwen. Net als veel van z'n concurrenten (Karmann, Bertone, Matra...) kampt het bedrijf met lege orderboeken. Bij Pininfarina ziet men wel brood in een zuiver elektrische auto. Die zal aan het stopcontact opgeladen moeten worden, "à la Tesla". Het wordt geen sportwagen, maar een compacte personenauto. De stijlelementen worden evenwel geleend bij de Sintesi (foto). Dat prototype had brandstofceltechnologie aan boord en was wél een sportauto. Een studieexemplaar voor het project debuteert dit jaar op het Autosalon van Parijs. Volgend jaar moet de productie al worden opgestart. Het bedrijf wil er dan 1.000 afzetten. Dat aantal moet jaarlijks groeien. Eerst naar 4.000 stuks, maar vanaf 2013 tot 15.000 exemplaren per jaar.

Het model krijgt Lithium-ion batterijen van de Franse producent Bolloré aan boord. Het model vijf minuten in het stopcontact steken, brengt je 15 kilometer ver. Na vijf uur zijn de batterijen helemaal geladen en kan je 250km afleggen. Het model zou maximaal 150km/u halen. Over de prijs is nog niets bekend.