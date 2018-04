Land-Rover zevenzitter tegen 2012

Door: BV

et Indische Tata heeft eerder dit jaar Jaguar en Land Rover verworven en de plannen van de nieuwe eigenaar sijpelen stilaan door. Het terreinwagenmerk heeft meer financiële ademruimte en zal die gebruiken om ten minste één extra model te ontwikkelen. Het gaat om een zevenzitter op basis van de huidige Freelander. Binnen het gamma wordt dat dus een compact model, wat de kans op een lage CO2-uitstoot alvast aanzienlijk hoger maakt. Tata belooft, bij monde van de geruchtenmolen, alvast een nieuw uiterlijk voor het model. In 2012 hoort de nieuwe telg bij de dealer te staan. De productie blijft gewoon in Engeland.