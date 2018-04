Opwarmen voor Lotus Eagle

Door: BV

V

oor het eerst in 13 jaar, werkt Lotus aan een compleet nieuw model. Dat wordt de Eagle. Het model wordt een 2+2 sportwagen met middenmotor, maar de details worden nog angstvallig geheimgehouden. Er gaan wel geruchten dat Lotus z'n krachtbron bij Toyota betrekt. Logisch, want ook de Elise en Exige hebben een Japanse centrale in hun lichtgewicht frame hangen. Ditmaal zouden de Britten kiezen voor een V6 - 268pk sterk en met 3,5 liter slagvolume, gekend uit de Toyota Camry. De coupé hoort bovenin het gamma te komen. Op het Autosalon van Genève toonde Lotus de lay-out van de voortrein. En op het Autosalon van Londen zal het model voor het eerst in al z'n glorie te bewonderen zijn. Op 22 juli trekt Lotus het doek eraf. Tot die tijd moeten we het stellen met deze teaser.