Dacia Logan frisser, niet duurder

Door: BV

Vier jaar na de lancering van de budgetauto acht Renault de tijd rijp voor een grondige opfrisbeurt. Die omvat vooral esthetische kenmerken. Beetje bij beetje worden de visuele kenmerken die destijds ingegeven waren door budgettaire redenen weggewerkt. Zo krijgt de vernieuwde Logan een neus die knipoogt naar die van de net gelanceerde Sandero. De grille is ervan overgenomen en daarin prijkt nu uiteraard een nieuwe Dacia-logo. Bovenaan vinden we een dikke verchroomde sierstrip. De bumperschilden zijn nieuw en de lichtunits werden groter. Achteraan is de kofferklep gestroomlijnder geworden en ook daar bemerken we een hertekend bumperschild, nieuwe lichtblokken en een chroomstrip. Daardoor lijkt de kont op een kruising tussen de Lada Kalina en wijlen de Rover 45.

Het interieur dan. Daarin is de grootste verbetering de adoptie van de boordplank uit de Sandero (dat nieuwe model werd door Auto55.be vorige week al getest). Die oogt moderner. Enkele updates aan stofjes, kleuren en wielen mochten niet ontbreken. Zonder is een facelift immers niet compleet.

Bij de motoren blijft alles zoals het was. Er is nog steeds keuze ui t een 1.4 of 1.6 benzinemotor met respectievelijk 75 en 90pk. Dieselen kan met de 1.5dCi in twee vermogensversies; 70 of 85pk. Dat wil evenwel niet zeggen dat alles bij het oude blijft. De vernieuwde Logan heeft een 7 millimeter grotere spoorbreedte, waardoor de wegligging erop vooruit gaat. Alle Logan zijn voortaan verkrijgbaar met een Bosch ABS-systeem (generatie 8.1, met inbegrip van een remkrachtverdeler) en schokabsorberende panelen verlagen het risico op verwondingen aan boord. Twee airbags zijn steeds standaard. De prijzen worden door de opfrisser niet beïnvloed. De instapper op benzine is er nog steeds voor de magische prijs van € 7.500 en dieselen kan vanaf € 10.300.