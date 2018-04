Opel Insignia in het dubbel

Door: REDACTIE

Dat de Vectra-opvolger en meteen ook het nieuwe vlaggenschip van Opel tijdens het Autosalon van Londen première viert was al geweten. Opel liet ons nu ook weten dat het zowel de 4-deurs sedan als de 5-deurs hatchback in de spots zal rijden. Dat is vooral van belang voor landen als Groot-Brittannië en Frankrijk, waar het hatchback-koetswerktype erg goed scoort. Voor Duitsland en Spanje staat de 4-deurs uitvoering dan weer hoger genoteerd in de populariteitspol.

Met de Insignia bewandelt Opel zichtbaar nieuwe designwegen. Zowel de 4- als 5-deurs laten een coupé-daklijnverloop zien. Beide koetswerkvarianten lijken overigens zeer sterk op elkaar. Ze delen dan ook dezelfde lengte van 4830 mm en een wielbasis van 2737 mm. De gloednieuwe Insignia-look gaat gepaard met een bijzonder gunstige CX-waarde van slechts 0,27, het resultaat van 650 uur werken in de windtunnel.

Onder de kap van de Insignia stopt Opel uitsluitend motoren die nu al voldoen aan de Euro 5 emissienormen. In totaal verschijnen 7 krachtbronnen. Een 6-versnellingsbak is de standaard. Bij de benzinemotoren vormt een 115 pk viercilinder de basis. Een V6 van 260 pk bekroont het gamma. Bij het dieselaanbod, dat speciaal voor de Insignia werd ontwikkeld, vormt een 2.0 blok de basis. Er zijn 3 vermogenvarianten, van 110 tot 160 pk.

Nieuw bij Opel is de mogelijkheid om de Insignia te bestellen met geavanceerde adaptieve 4x4-aandrijving. Nog een optie is het ‘FlexRide'-systeem voor een persoonlijke aanpassing van de ophangingskarakteristieken.

In Londen vallen de sluiers definitief op 23 juli, maar het startschot voor de verkoop van de Insignia in eigen land wordt pas begin 2009 gegeven.