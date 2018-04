Door: REDACTIE

Hummer pakt uit met een gelimiteerde reeks van de H3, leverbaar in wit of zwart. Zoals dat veelal het geval is met speciale reeksen, gaat het om meer uitrusting voor dezelfde prijs. De Hummer H3 werd ontworpen met het oog op de Europese markt, maar blijft natuurlijk opvallen met zijn iconisch design. De Hummer H3 Sensation is gebaseerd op de H3 3.7 met automaat. De standaarduitrusting omvat cruise control, volledige bodembescherming, mistlampen, een op de achterklep gemonteerd volwaardig reservewiel en het ‘StabiliTrak Stability Enhancement System'. De ‘Sensation'-reeks onderscheidt zich door de specifieke zwarte of witte lakkleur, een eigen radiatorrooster in koetswerkkleur, een elektrisch bediend glazen zonnedak, zwarte buisvormige treeplanken, zwarte dwarsdragers voor het dak, een wisselaar voor 6 CD's in het dashboard en een audiosysteem met 7 luidsprekers. Voor al deze extra's ter waarde van ongeveer 4.000 euro moet de koper helemaal niets bijbetalen. De Hummer H3 Sensation kost bij de officiële dealers 40.350 euro, inclusief 48 maanden garantie.