Mazda SUV Kazamai

Door: BV

Op het Autosalon van Moskou stelt Mazda volgende maand een zesde studiemodel voor dat volgens de Nagare-designfilosofie ontwikkeld is. Het model heet Kazamai en volgt na de Nagare, Ryuga, Hakaze, Taiki en Furai. De nieuwste telg is een SUV. Eén die bijzonder aërodynamisch is. En door gewichtsbesparende maatregelen sterk door te drijven, zet hij minder gewicht op de weegschaal dan de andere cross-overs van dezelfde omvang. Beiden moeten een lage CO2-uitstoot garanderen, maar details over afmetingen, concept, motor of verbruik zijn nog niet vrijgegeven. Alleen over de wielen hebben we zekerheid; die zijn 22-duims groot.

Het lijnenspel van de Kazamai is gebaseerd op zijwinden in de natuur. En door verwijzingen naar het fenomeen in te werken (bijvoorbeeld op de flanken), oogt de koets bijzonder licht. Zo klinkt het bij Mazda. Dat de SUV in Moskou wordt voorgesteld is geen toeval. De Russische automarkt is in volle expansie en SUV's zijn er met een marktaandeel van 13% immens populair.