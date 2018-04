Mitsubishi Lancer voor Dakar

Door: BV

Dat de Dakar-overwinningen het solide imago van de Mitsubishi Pajero flink geholpen hebben staat als een paal boven water. En als het van Mitsubishi afhangt dan moeten ze dat in de toekomst ook doen voor de Lancer. De constructeur bouwt immers een racewagen (volgens FIA Group T1-regels, voor off-road rally's) die het silhouet van de vijfdeurs Lancer Sportback zal dragen. Of er tenminste enkele stijlelementen van leent. De race-Lancer moet de vaandeldrager worden in het nieuwe dieseloffensief van Mitsubishi. Dat lanceert volgend jaar immers een gloednieuwe 1.8l common-rail dieselmotor. De rallyversie moet het uiteraard niet met die vierpitter stellen, maar krijgt een drieciliter zescilinder common-rail-centrale onder de kap. De motor is de afgelopen maanden al succesvol getest in de Pajero Evolution.

Mitsubishi zal de Racing Lancer onthullen op het Autosalon van Parijs, in oktober. Tegen de jaarwisseling moet de creatie competitief zijn. Hij komt immers aan de start van de Dakar-rally. Die epische woestijnrace wijkt na steeds groter wordende veiligheidsproblemen (en zelfs een annulatie vorig jaar) uit naar Zuid-Amerika. Daar zien ze de karavaan al te graag komen.