Unieke Fiat 500 voor Ferrari

Door: BV

Jawel, ook een Ferrari heeft af en toe onderhoud nodig. En de klant intussen met een andere Ferrari de baan op sturen is een eerder dure zaak. Daarom heeft Fiat speciaal voor het Ferrari-netwerk een editie van z'n sympathieke 500 in het leven geroepen. Er worden 200 stuks van gemaakt, die in Europa en Engeland door Ferrari-verdelers ingezet zullen worden.

De kleine Fiat is voor de gelegenheid gelakt in Ferrari-rood, voorzien van een panoramisch glazen dak, rode remschoenen, 16-duims lichtmetalen velgen en gebaseerd op de sport-versie, dus met de levendige 100pk sterke 1.4l-krachtbron onder de bolle neus. In het interieur merken we een zwart stuurwiel met rode stiknaden op terwijl de boordplank in dezelfde Ferrari-tint als het koetswerk is gespoten.