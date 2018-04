Maserati prijst vernieuwde Quattroporte

Door: BV

Maserati's Quattroporte is een succesnummer. Sinds z'n lancering vijf jaar geleden werden er voor het model niet minder dan 15.000 klanten gevonden. En om dat succes te bestendigen werd het topmodel onlangs tegen het licht gehouden.

Het lijnenspel werd door grootmeester Pininfarina verder verfijnd en de uitrusting werd weer bij de tijd gebracht. Het gamma bestaat uit twee uitvoeringen; de Quattroporte en Quattroporte S. De eerste is uitgerust met de bekende 4.2l V8 motor met 400pk, de tweede heeft de nieuwe 4.7l V8 met 730pk uit de GranTurismo S onder de kap. In beide gevallen wordt de centrale gepaard aan een zestrapsautomaat van fabrikant ZF. De eerste telg is in ons land te koop vanaf € 117.450. De prijs voor de 4.7 S begint bij € 126.631.