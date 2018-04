Nieuwe Mitsu Pajero Sport voor Rusland

Door: BV

Afgelopen jaar sleet Mitsubishi in Rusland iets meer dan 100.000 auto's. Dit jaar moeten dat er 140.000 zijn. Het is dan ook niet verrassend dat het merk in Moskou met nieuws wil uitpakken. En de keuze is gevallen op de vernieuwde versie van de Pajero Sport. Die terreinbreak met volwaardige terreineigenschappen (het Super Select 4WD-systeem van de contructeur) heeft ook in ons land een tijd in de catalogus gestaan, maar wordt hier niet meer gevoerd.

De Pajero Sport biedt op twee of drie zitrijen plaats voor respectievelijk vijf of zeven inzittenden. De krachtcentrale is een 2,5 of 3,2l grote viercilinder common-rail diesel of een 3,5l dikke V6. In de VS of Europa verwachten we het model niet. Het wordt vanaf eind dit jaar verkocht in Zuid-Oost Azië, Zuid-Amerika, Australië en het Midden-Oosten.