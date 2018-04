Officieel: Chevrolet Camaro (upd)

Door: BV

Het uiterlijk van de Camaro is al lang geen verrassing meer. GM heeft immers al tijden nauwelijks gecamoufleerde prototypes rondrijden en gaf daar eerder zelf al beelden van vrij. Niet alleen van de coupé, waarvan we u hier de eerste officiële beelden tonen, maar ook van de cabrio die nog niet is voorgesteld.

Chevrolet voorziet twee motoren. De eerste is uiteraard een V8, zoals dat past bij een Amerikaanse Muscle Car. Die is goed voor een slagvolume van 6,2l en een vermogen van 422pk. De V8 met (slechts) 2 kleppen per cilinder tekent eveneens voor een koppel van 553Nm. Het vermogen piekt al bij 5.000t/min terwijl de maximale trekkracht amper 500 omwentelingen lager afgeleverd wordt. Voor wie het ook wat minder mag zijn voorziet Chevy een 3,6l V6 met vier kleppen per cilinder. Die is goed voor 300pk, zij het bij 6.400t/min. De trekkracht piekt op 370Nm bij 5.200t/min, op een moment dat de grote achtpitter reeds het beste van zichzelf gegeven heeft. Hoe de Camaro presteert weten we binnenkort. In 2010 maakt het model de oversteek naar Europa. Hij zal één van de prijsbrekers in het segment worden. Met wat geluk is hij bij ons voor niet eens € 50.000 te koop.