Honda OSM: open, groen en snel

Door: BV

Honda stelde in Londen de OSM voor. Dat staat voor Open Study Model. Het is een lichtgewicht roadster die in de eerste plaats moet aantonen dat milieuvriendelijke auto's niet saai hoeven te zijn. Het koetswerk is opgemaakt uit een combinatie van gewelfd plaatwerk en scherpe lijnen. Een vormtaal die ook in het interieur wordt doorgetrokken. Net als bij de Civic opteert Honda hier voor een boordplank met twee niveaus. De belangrijkste instrumenten zitten recht voor de bestuurder, de andere informatie wordt op een hoger niveau weergegeven. Het lijnenspel van de OSM ontstond in Europa, in Offenbach (Duitsland) waar Honda een ontwikkelingsfaciliteit heeft.

Honda is opvallend schaars met informatie over de aandrijflijn. Er wordt namelijk met geen woord over gerept, terwijl het ‘groene' gedachtengoed toch vooral daaruit moet blijken. Een compacte, open tweezitter doet natuurlijk aan de S2000 denken. Die is stilaan aan vervanging toe. Serieproductie is volgens Honda nochtans niet voorzien. Een leugentje als u het ons vraagt.