Australisch geweld van Elfin

Door: BV

Elfin is zowat het Australische Caterham. Het bedrijf bouwt lichtgewicht sportwagens voor een doorgaans goed verteerbare prijs. En de Aussie's hebben een nieuw model klaar. Voorlopig bekend als Type 5 (de productienaam houden ze nog even achter de hand) en enkel te zien op deze schets. Het recept is alom bekend; potige motoren en een laag gewicht.

Elfin legt de lat hoog voor deze nieuweling. Het wil het de Caterham 7, Lotus Elise en Ariel Atom moeilijk maken. De voorlopige specificaties zijn alvast veelbelovend. Elfin zegt dt de viercilinder (waarschijnlijk een tweeliter turbo van GM) goed zal zijn voor 270pk en 350Nm trekkracht. En omdat Elfin z'n Type 5 op slechts 750kg schat (tegen 870 voor de Elise met compressor en 677kg voor de minder krachtige Caterham SVR 200) mogen de zopas genoemde concurrenten het wel schudden.

De geblazen Elise werkt zichzelf in amper 4,6 tellen naar 100km/u. De Caterham SVR 200 heeft slechts 3,9 tellen nodig, maar de Elfin scheert daar nog twee tienden af. De Australiërs geven ook al een prijsindicatie; de Type 5 komt vanaf $ 65.000 op de markt.