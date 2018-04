Nieuwe Ford Ka gaat naakt

Door: BV

Ford is druk in de weer met de nieuwe Ka. In oktober onthult Ford het nieuwe kleintje op het Autosalon van Parijs. Het modelletje is al een paar kaar in het wild gespot met camouflagekledij maar nu gaat het model helemaal naakt. De eerste foto is op het web uitgelekt. Het uiterlijk is na de trend die met de nieuwe Fiesta is ingezet, geen verrassing. In 2009 maakt de Ka z'n opwachting bij de dealers.

Ford ging voor de Ka in zee met Fiat, dat een specialist is in kleine auto's. Het model is gebaseerd op de Fiat 500, en die maakt op zijn beurt gebruik van de structuur van de Fiat Panda. Beiden zullen gebouwd worden in de Fiat productie-eenheid in het Poolse Tychy.