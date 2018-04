Ford Ka toont zich helemaal

Door: BV

In oktober gaat het doek van de nieuwe generatie van de Ford Ka. Het model debuteert op het Autosalon van Parijs, dat naar aloude gewoonte bol zal staan van de premières. Het smoelwerk van Ford's kleinste konden we u vorige week al voorschotelen. Ditmaal zetten we de week in met beelden van de bips en het interieur van de Ka.

De eerste generatie van de Ka stond liefst 12 jaar in de catalogus. Er werden 1,4 miljoen stuks van gebouwd. En deze opvolger wil nog beter doen, maar minstens even jeugdig en speels overkomen. De lijnen van het koetswerk zijn geschikt volgens de regels van Fords Kinetic Design. Over het interieur zegt Ford dat het met gedurfde contrasten en expressieve kleuren de meer avontuurlijke smaak van de typische Ka-koper weerspiegelt.

Details geeft de producent nog niet vrij. Zo wordt er nog met geen woord over de motoren gerept. Ford ging voor z'n nieuwste instapper in zee met Fiat. Dat leende het platform van de Panda en 500 en we kijken ook in die richting voor de motoren, al heeft ook Ford (rechtstreeks of via alliantiepartner Mazda) de beschikking over compacte benzines en diesels.