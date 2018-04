Porsche Boxster Design Edition 2

Door: BV

Wit is in. En natuurlijk hebben ze dat ook bij Porsche door. Na een eerste Porsche Design Edtion van de Boxster, die geheel zwart was, kiest de constructeur nu voor wit. De Boxster S Porsche Design Edition heeft een Carrera-wit koetswerk, dat voorzien is van een witte striping. De stickers (hopelijk van een betere kwaliteit als die van de eerste editie) zijn mat. Noteer ook nog witte witte 19-duimers en het plaatje is compleet.

Aan de binnenkant vinden we wijzerplaten met een witte achtergrond, zilverkleurige inlegstukken en een bekleding in zwart leder. En natuurlijk een identificatieplaatje met een uniek nummer. Porsche bouwt immers slechts 500 stuks van deze uitgave. En de klant wordt eveneens vergast op een specifiek horloge uit de Porsche-collectie, uiteraard ook met witte wijzerplaten.

De Porsche Boxster Porsche Design Edition 2 (een hele mond vol) presteert net als de eerste Design Edition -op basis van de Cayman- en de RS 60 Spyder -de speciale Boxster die deze editie voorafgaat- een tikkeltje beter dan de gewone Boxster. In een gewijzigde uitlaatlijn vindt Porsche 8 extra paarden waardoor het totaal op 303 komt.