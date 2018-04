Helemaal officieel: VW Golf VI

Door: BV

Volkswagen heeft met de Golf al 34 jaar lang een winnaar in huis. Van de eerste vijf generatie van het product gingen er liefst 26 miljoen over de toonbank. En nu is het tijd voor de zesde generatie. Die moet op alle vlakken beter doen dan z'n voorganger. Hij wordt ruimer, geavanceerder, zuiniger en ook dynamischer.

De zesde editie van de Golf leent enkele stijlelementen bij de recent voorgestelde Scirocco. De lijnen komen uit de pen van Klaus Bischoff, die designdirecteur is bij VW, en natuurlijk had ook Walter Da Silva, hoofd design bij de Volkswagen Group wat in de pap te brokken. Bij VW is te horen dat de vorm geheel nieuw is. En het merk heeft bewust geprobeerd het model een sterker karakter te geven. Wat meer scherpe lijnen en duidelijk afgelijnde vlakken moeten dat mogelijk maken.

In het interieur maken de traditionele bordeelkleuren plaats voor wijzerplaten met een witte achtergrondverlichting. Een driespaaksstuurwiel omvat ook meteen de voornaamste bedieningselementen voor de geluidsinstallatie. De ronde snelheidsmeter en toerenteller huizen elk in een afzonderlijke uitsparing onder de schaduwkap. Het interieur wordt aangekleed met zachte kunststoffen, gecombineerd met aluminiumkleurige sierlijsten en verchroomde details. En het interieur moet er niet alleen beter uitzien; het zou ook merkbaar stiller moeten zijn dan voorheen. Een uitgekiende aerodynamica en nieuwe deur- en raamrubbers beperken windruis en voor de brutale diesels van het merk bedacht VW nieuwe motorsteunen. Die moeten trillingen en geluid uit het interieur houden.

De Golf VI krijgt vanzelfsprekend de nieuwe tweeliter common-rail diesel onder de kap. Die centrale is grotendeels gelijk aan de oude motoren, maar ruilde z'n pompinjectoren voor het moderne inspuitsysteem. De versie met 110pk zal slechts 119gram CO2/km uitstoten. Deze 2.0 TDI komt er ook in vermogens met 140 en 170pk. VW maakt ook gewag van een dieselvariant met 90pk. Wellicht is dat nog steeds de 1.9 TDI. Ze worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of zijn leverbaar met DSG-gangwissels (automaat met dubbele koppeling) die zes, dan wel zeven overbrengingsverhoudingen rijk zijn. Het gros van de benzinemotoren heeft een compacte zuigerverplaatsing (lees: 1,4l) en wordt door ten minste één turbo of compressor geblazen. VW voorziet aggregaten die 80, 102, 122 en 160pk opwekken.VW zal voor het eerst adaptieve demping aanbieden op de Golf. De gestuurde ophanging wordt net als bij de Passat CC en Scirocco gecombineerd met specifieke instellingen voor de gaspedaalrespons en de stuurbekrachtiging. VW voorziet de modi Normal, Comfort en Sport.

De collectie standaard plofkussens wordt door het monteren van een knie-airbag voor de bestuurder opgekrikt tot zeven. Maar dat is niet de enige veiligheidsinnovatie. VW waardeerde de stabiliteitscontrole op, installeert gordeldracht-detectoren voor de achterste zitplaatsen en zal een systeem aanbieden dat hindernissen herkent en zelf in de ankers gaat als het moet. De installatie brengt de auto desnoods helemaal tot stilstand.

De zesde Golf-generatie gaat in première op het Autosalon van Parijs. Eind dit jaar wordt het model gecommercialiseerd.