Alpina denkt 'klein' met D3 Coupé

Door: BV

Alpina heeft een nieuwe versie van de D3 Coupé (de BMW 3-Reeks dus) klaar . Het bedrijf werkt al sinds 1961 bestaande BMW modellen op, maar het wil er niet langer gewoon een grotere motor inlepelen. In deze BMW Alpina D3 Bi-Turbo Coupe keilen steken de heren BMW's compacte (twee-liter) turbodiesel met twee turbo's uit de 123d. Die is goed voor 214pk. De D3 krijgt er een vermogen-gewichtsverhouding door van 146pk per ton. Daarmee zit Alpina dicht in de buurt van BMW's eigen 330d.

De nieuwe creatie is toit een top van 243km/u in staat en werkt zichzelf in 6,9 seconden naar 100km/u.