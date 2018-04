Nissan verzint Ecopedaal

Door: BV

N

issan heeft wat nieuws verzonnen dat bestuurders in staat moet stellen om zuiniger te rijden: een Ecopedaal. Het gaat in essentie om een weerstandsmechanisme dat wordt geactiveerd wanneer het gaspedaal te hard wordt ingetrapt. Nissan denkt de bestuurder er op die manier op attent te kunnen maken dat er meer brandstof wordt verbruikt dan noodzakelijk is. Het systeem omvat een rekeneenheid. Op basis van gegevens over het brandstofverbruik en de transmissie berekent die de optimale acceleratie. Wil de bestuurder toch sneller accelereren, en dus meer brandstof verbruiken, dan geeft het gaspedaal tegendruk. Het systeem wordt gecombineerd met een eco-indicator op het instrumentenbord. Nissan denkt het reële verbruik met 5 tot 10% te kunnen reduceren, afhankelijk van de rijomstandigheden en wil het systeem vanaf volgend jaar in productie brengen.