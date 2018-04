Toyota Prius aapt auto na

Door: BV

e groene jongens zijn nog steeds in de wolken met de Toyota Prius. Maar ze gaan in de clinch met veiligheidsfreaks. Die hebben aan hybrides immers al een nadeel gevonden. Bij lage snelheden maken ze geen geluid. Of tenminste; geen motorgeluid. En met name in de VS is het wachten op een misnoegd slachtoffer van een ongeval dat de kans aangrijpt om de fabrikant met een miljoenenclaim om de oren te slaan. Als het aan Lotus Engineering - dat is de afdeling van sportwagenfabrikant Lotus die opdrachten voor andere merken uitvoert- ligt, komt het zover niet. Het bedrijf ontwikkelde een Prius die gewoon geluid maakt. Ook wanneer hij enkel op elektriciteit werkt. En er werd stevig over nagedacht. Het geluid is dat van een conventionele motor, maar het verandert op basis van de positie van het gaspedaal en de snelheid. Het wordt voortgebracht door een waterbestendige luidspreker die naast de radiator is gepositioneerd. Daardoor komt het geluid ook van de juiste plaats. En eens het voertuig, in casu een Toyota Prius met "Safe & Sound" bestickering, voorbij is, hoor je niets meer. Een Britse belangengroep vind het systeem een belangrijke verbetering. Blinde en slechtziende mensen maken immers gebruik van het geluid om een aankomende wagen te identificeren.