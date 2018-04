Chinese hybrides voor groene spelen

Door: BV

e overheid in en om Peking zag zich de jongste tijd verplicht tot het nemen van draconische maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Chinese grootstad is niet bepaald ‘schoon' en zou wel eens op de prestaties van de atleten kunnen wegen. Aan het transport van de officials en hoge gasten tijdens de spelen zal het alleszins niet liggen. Het Chinese automerk Chery levert immers een vloot van 50 hybrides. Het gaat om normale productiemodellen die door de Engelse firma Ricardo zijn omgekit. Ze zijn gebaseerd op de A5 berline van het merk. Twee types zijn voorzien. De eerste heeft een 1.6l benzinemotor en maakt enkel gebruik van start-stop-technologie. De tweede is een zogeheten ‘mild hybrid'. Het 1.3l benzineaggregaat wordt bijgestaan door een elektromotor, maar geheel elektrisch rijden is er niet bij. Mirakels worden er door de ingrepen niet verricht; het verbruik daalt 10 à 15%.