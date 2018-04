Lotus wil weer snelle sedan

Door: BV

H

et gaat Lotus voor de wind. Het bedrijf werkt hard aan een breder gamma. De Elise, Exige en Europa S krijgen dit jaar nog het gezelschap van de Evora. Die is nog ruimer en luxueuzer dan de Europa. In 2011 verwachten we een nieuwe Esprit die helemaal bovenaan het gamma geparkeerd zal worden. En nu heeft Lotus-baas Mike Kimberley gezegd weer zin te hebben in een snelle sedan. Geen geheel eigen product natuurlijk, maar een Lotus die gebaseerd is op een bestaande berline. Het bedrijf deed dat al eerder. Eerst met de Ford Lotus Cortina en later met de Lotus Omega. Van die laatste werden 950 stuks gebouwd. Elk dankzij dubbele turbo's goed voor 380pk, een top van 280km/u en een sprinttijd van 5,2 tellen. Welk model Kimberley als donorauto in gedachten heeft, is niet geweten al wordt er stevig ingezet op de Opel Insignia. Hopelijk in de vierwielaangedreven versie of met een door Lotus ontwikkelde achterwielaandrijving.