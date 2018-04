Porsche Cayenne diesel komt echt

Door: BV

De komst van een dieselversie van de Porsche Cayenne stond in de sterren geschreven. En omdat er de jongste tijd ook fabrieks-Cayennes gespot zijn die aan de verkeerde pomp tankten, heeft ontkennen geen zin meer. Porsche-baas Wendeling Wiedeking heeft de komst van een dieselaggregaat dan ook bevestigd. De centrale zal rechtstreeks afkomstig zijn van bij Audi en nagenoeg ongewijzigd in de neus van de Cayenne gelepeld worden. Veel moeite kost dat niet, want Audi's Q7 en de SUV van Porsche delen platformcomponenten. De diesel wordt 240pk sterk.

Porsche investeert niet in eigen dieselcentrales, maar een binnenshuis ontwikkeld hybridesysteem komt er wel. De hybride Cayenne moet in 2010 in de catalogus staan. De nikkelbatterij van het eerder getoonde prototype wordt tegen die tijd vervangen door een veel efficiëntere Lithion-ion-eenheid. De hybride dient in de eerste plaats om klanten in de VS een zuiniger en CO2-vriendelijker initiatief te bieden. Van Europa wordt eerder verwacht dat het aan de diesel gaat.