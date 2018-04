Volgende Mazda 3 gelekt

Door: BV

Bij Mazda wordt hard gewerkt aan een opvolger voor de 3. In november verwachten we de première van de driedeurs in LA, en in december zou de vijfdeurs z'n opwachting maken op het Autosalon van Bologna. Dat betekent dat de lijnen van het model nu wel moeten vastliggen. Mazda heeft onderstaande afbeeldingen geregistreerd bij het Europese merken- en octrooienbureau om de vormgeving van de volgende 3 veilig te stellen. Het zijn niet meteen inspirerende foto's, maar ze tonen wel de vorm van de 3 die eind volgend jaar de huidige generatie op pensioen zet. En hoewel het ongetwijfeld niet de bedoeling was, zijn de beelden inmiddels op het web gelekt.

De 3 blijft bij de generatiewissel herkenbaar. Z'n lijnenspel wordt wel dynamischer dan heden het geval is. Logisch, want Mazda én de markt evolueren in die richting.