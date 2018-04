Facelift en RS6 van Audi A6

Door: BV

Audi acht de tijd rijp voor een opfrisbeurt van de A6. Uiteraard omvat die een aantal esthetische aanpassingen. Audi werkt trouw het lijstje af. Het heeft oog voor de lichtunits (met optionele LED-dagverlichting vooraan en dynamisch gelijnde achterunits die altijd met LEDs zijn uitgerust), de bumpers en de luchtinlaten en grille. Het kleurenpalet wordt aangepast. Voortaan heb je keuze uit vijf nieuwe tinten. En de grote sedan en break bewegen zich voortaan voort op nieuwe lichtmetalen velgen. Audi voegt nog een chroomstrip op de kofferklep toe, wijzigt de grille en bouwt een diffuser in de achterbumper in. Door de opsmuk meet het model zich een assertievere pose aan. Aan de binnenkant werden materialen en stoffen nog eens onder de loep gehouden. Dat uit zich in de introductie van meer chroomkleurige elementen en zachtere bekledingen.

Onder de kap verandert ook één en ander. Een 2.8l V6 doet met zowel 190 ams 220pk z'n intrede. Die centrale is in het eerste geval goed voor een verbruiksgemiddelde van 8,2l/100km en vraagt in het tweede geval voor dezelfde afstand 8,4l. Erboven vinden we een 3.0 TFSI (een V6 met compressor en dus niet met een turbo), goed voor 290pk. Dieselrijders kunnen voortaan beroep doen op de 170pk sterke 2.0 TDI, gelukkig met common-rail. Audi heeft ook aan het milieu gedacht. Het biedt een 2.0 TDI met 136pk aan die een verbruik van niet eens 6l/100km laat optekenen. Het resultaat wordt verkregen door een reeks energiebesparende maatregelen. Er is keuze uit een automaat met een aangepaste sturing of een handbak met specifieke overbrengingsverhoudingen.

Van een ander allooi zijn de topmotoren. De S6 heeft nog steeds een 5,2l V10 onder de kap, goed voor 435pk. En wil je het nog sneller, dan kan je opteren voor de 5,0l V10 biturbo. Die brult 580pk samen en genereert 680Nm trekkracht. Voorheen was de RS6 er alleen als break, maar nu kan je het scheurijzer ook als sedan bestellen. En Audi knijpt een oogje dicht als het op de begrenzer aankomt. De RS6 heeft die wel, maar je kan hem nu ook op 280 in plaats van op 250km/u laten instellen. De sprint neemt amper 4,8 tellen in beslag.