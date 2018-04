Eerste beeld Pininfarina Rolls-Royce

Door: BV

orige week kwam Andrea Pininfarina om het leven toen hij met z'n Vespa naar het werk reed. Het befaamde bedrijf is z'n topman kwijt, maar het werkt uiteraard wel door. Zo creëert het voor een -uiteraard onbekende- klant een unieke Rolls Royce. Het bouwen van koetswerken op maat is de jongste jaren weer in opmars en Pininfarina wil uiteraard een graantje meepikken. Eerder kregen we een plaagfoto achter de kiezen en nu schotelen de Italianen ons een eerste computertekening van de unieke Rolls voor. Naar het prijskaartje is het gissen, maar aangezien je je al een donor-Rolls moet aanschaffen en het werk dan pas kan beginnen, kan je je voorstellen dat het niet bepaald om een appel en een ei gaat.