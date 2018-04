Mazda MX-5 Facelift in Parijs

Door: BV

azda werkt aan een facelift van de MX-5. De opfrisbeurt moet de kleine roadster in het vierde jaar van z'n carrière weer op de kaart zetten. Officiële informatie is er nog niet. Maar via hetzelfde achterpoortje als we begin deze week beelden van de nieuwe Mazda 3 binnenkregen, zijn nu ook tekeningen van deze aanpassing gelekt. De uiterlijke aanpassingen blijven beperkt tot de neus. Die krijgt een meer gapende grille en lichtblokken die meer gerokken zijn. De MX-5 moet op die manier wat beter in de pas lopen, samen met de rest van het aanbod. Wellicht gaat de opfrisbeurt gepaard met detailaanpassingen aan het interieur. We rekenen ook op updates van de motoren. Duidelijk volgt wanneer Mazda een officiële aankondiging doet.