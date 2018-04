Rolls Royce Hyperion by Pininfarina

Door: BV

Afgelopen weekend stelde Pininfarina op het Pebble Beach Concours d'Elegance in de VS de Hyperion voor. Dat is een unieke Rolls Royce die voor een klant is ontwikkeld. De tweepersoons cabriolet is gebaseerd op de Phantom. Hij neemt er de techniek van over, maar niet één koetswerkelement wordt overgenomen. De Hyperion is op enkele centimeter na even lang en breed als de Phantom, maar hij werd een stuk lager. Pininfarina spaarde kosten noch moeite en zorgde voor een voorruit die niet alleen schuiner is dan op het standaardmodel, maar ook verder naar achteren gepositioneerd is. Een conventioneel, maar vanzelfsprekend wel geautomatiseerd canvas dakje, biedt beschutting tegen de elementen.

De vermogende klant krijgt een bijzonder fraai stukje cross-over design op z'n bord. Dat betekent dat Pininfarina stijlelementen is gaan lenen bij andere producten. Vooral jachten zijn tegenwoordig een bron van inspiratie in het topsegment, en dat is hier niet anders. Er wordt rijkelijk met hout gestrooid, net al op het dek van de betere luxevaartuigen. En Pininfarina is origineel; het met de hand bewerkte matariaal wordt niet alleen achter en om het passagierscompartiment gebruikt (onder meer als afdekkap voor de dakconstructie), maar ook voor de voorruit werd het ingewerkt.

Over het prijskaartje van de Hyperion wordt met geen woord gerept. De fortuinlijke eigenaar is Rolls-Royce verzamelaar Roland Hall.