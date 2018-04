Twee nieuwe zuinige Opels

Door: BV

Opel gaat de milieuvriendelijke toer op en introduceert van de Corsa en Astra een extra zuinige ecoFLEX-versie. Onder de kap van de Corsa zit een 1,3l grote dieselmotor. Die werd voor de gelegenheid bedacht met een aangepast motorsturing terwijl de aandrijflijn een grotere eindoverbrenging kreeg. Dat reduceert het werkingstoerental bij een gelijke snelheid. Om de luchtweerstand te optimaliseren werd de ophanging met 20mm verlaagd en zijn de luchtinlaten hertekend. De Corsa ecoFLEX staat ook op specifieke wielen. De gesmede wielen hebben nu een diameter 14-duim, zijn geschoeid met 175/70-banden in plaats van de standaard 185/70-exemplaren en zijn getooid met geoptimaliseerde wieldoppen. De ingenieurs gingen ook nog eens met de kam door de uitrusting en schrapten voor 45kg gewicht. Het resultaat is een brandstofbesparing van 9%. De Corsa ecoFLEX neemt genoegen met een normverbruik van 4,1l/100km of een CO2-uitstoot van 109 gram per kilometer. Het model heeft daarom recht op een overheidssubsidie van 3%, terwijl je voor de partikelfilter nog eens op een tegemoetkoming van € 200 kan rekenen (omdat de auto minder dan 130gr/km CO2 uitstoot).

De Corsa ecoFLEX is verkrijgbaar als driedeursmodel in de uitrustingsversies Essentia en Enjoy. De 75pk en 170Nm sterke dieselcentrale wordt gekoppeld aan een handbediende vijfbak. De topsnelheid bedraagt 168km/u.

De Astra ecoFLEX onttrekt 110pk en 260Nm aan z'n 1.7 CDTI krachtcentrale. Goed voor een topsnelheid van 188kg. Ook hier wist het merk het leeggewicht met 30kg terug te dringen. Het stationair toerental van de motor en de snelheid van de stuurbekrachtigingspomp werden gereduceerd, het chassis is verlaagd en de luchtinlaten zijn kleiner. De milieuvriendelijke Astra vervoegt de catalogus als driedeurs, vijfdeurs en break, wordt leverbaar in de versies Enjoy en Cosmo is steeds uitgerust met een handgeschakelde zesbak. Z'n CO2-uitstoot van 119 gram/km kwalificeert in de meeste Europese landen voor een tegemoetkoming, maar niet in het onze. Je moet het stellen met z'n bescheiden verbruik van 4,5l/100km en de tegemoetkoming voor de partikelfilter. Zowel de Corsa als de Astra ecoFLEX worden begin volgend jaar leverbaar.