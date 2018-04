BMW X1 in Parijs, Z4 in L.A.

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelt BMW voor het eerst z'n nieuwe 7-Reeks tentoon. Over dat model berichtten we reeds eerder, net als over de bescheiden facelift van de 3-Reeks. Maar er komen nog meer nieuwe modellen aan. BMW zal de lichtstad gebruiken om een concept car voor de X1 te onthullen. Dat wordt de instapper van het merk in het SUV-segment. Het model wordt het kleine broertje van de X3. Hoe dicht het studiemodel bij serieproductie staat, zal blijken als BMW er informatie over vrijgeeft. Maar als we de recente geschiedenis al leidraad nemen, dan zal de X1 zo goed als klaar zijn en binnen de kortste keren in z'n definitieve gedaante voor het voetlicht gereden worden. We mikken dan op Detroit (in januari) of Genève (maart).

Op een nieuwe Z4 hoeven we zo lang alvast niet te wachten. Die zal onthuld worden op de Autoshow in L.A., in november. Die buigt voor de trend van de metalen klapdaken. Van het uiterlijk van de nieuwe roadster hebben we wel een idee. BMW pakte immers al uit met de Gina Light Vision; een duidelijke voorbode voor de tweede Z4-generatie.