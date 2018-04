Tweede kans voor Bugatti Veyron Hermes

Door: BV

Bugatti heeft dan wel een Targa (Grand Sport) aangekondigd van de duizelingwekkende Veyron, het heeft ook nog steeds een aantal gesloten exemplaren te slijten. Daarom neemt het z'n toevlucht tot speciale edities, die bij voorkeur nog een stukje duurder zijn dan een ‘ordinair' exemplaar. Eerder dit jaar presenteerde het bedrijf de Sang Noir. De Hermes dateert nog van ervoor, en die editie pakte vooral uit met donkerbruine tinten. En dat valt blijkbaar niet zo goed bij het cliënteel. Daarom hebben Bugatti en Hermes nu een tweede kleurenpalet bedacht.

De 1001pk sterke W16-motor is onveranderd van de partij. En hetzelfde geldt voor de prestaties. De Veyron Fbg door Hermes (zo heet het model officieel) rept zich nog steeds naar 100km/u in minder dan drie tellen en is tot een top van 427km/u in staat.