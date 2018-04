Mitsubishi Outlander officieel uit Born

Door: BV

Mitsubishi is stevig in z'n nopjes met de Outlander. Het merk wist z'n product niet alleen aan Peugeot en Citroën te slijten (die er respectievelijk de 4007 en C-Crosser van maakten), maar het wordt ook warm onthaald op de Europese markt. Zo goed zelfs, dat de productiecapaciteit in z'n Japanse fabriek snel ontoerijkend bleek. Tijdens het introductiejaar gingen er in Europa ruim 15.000 van over de toonbank en dat cijfer werd dit jaar al in mei verbroken. Ook belangrijk; de 75% van de Outlander-klanten stapt over van een ander merk.

De Europese productievestiging van Mitsubishi in het Nederlandse Born had nog capaciteit te over. Bij Nedcar werd sinds het schrappen van de smart forfour enkel nog de (technisch identieke) Colt gebouwd. De fabriek werd in sneltempo in gereedheid gebracht en sinds 13 mei liepen er préproductie-exemplaren van de band. Op 1 augustus ging de serieproductie van start, maar dat is pas vandaag met een ceremonie in aanwezigheid van Maria van der Hoeve (Minister voor Economische zaken in Nederland) en Osamu Matsumoto (de CEO van Mitsubishi Motors) gevierd. De eerste Outlander die vandaag van de band liep is alvast geschonken aan een goed doel.