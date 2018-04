Seat Ibiza Ecomotive heeft aan 3,8l genoeg

Door: BV

De eerste Ecomotive-versie van de Seat Ibiza liet een indrukwekkend uitstootcijfer van amper 99gr/CO2 per kilometer optekenen. Dat staat gelijk met een verbruikgemiddelde van amper 3,8l/100km. Nu is er ook een groene versie van de nieuwe Ibiza, en die laat identieke waarden optekenen. In ons land geeft de aankoop van het model recht op een overheidscompensatie ter waarde van 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met € 200 omwille van de aanwezigheid van een partikelfilter.

De nieuwe Ibiza Ecomotive krijgt dezelfde 80pk sterke 1.4 TDI-motor met partikelfilter onder de kap. Hij is verkrijgbaar in zowel de drie- als de vijfdeursversie. Om het verbruik tot een minimum te reduceren kreeg die wel een aangepaste sturing. Het merk maakt ook gebruik van componenten en oliën die de interne weerstand tot een minimum reduceren. Een aangepaste handbediende vijfversnellingsbak, met veel langere verhoudingen in de hoge versnellingen doen ook een flinke duit in het zakje. Specifieke 14-duimswielen met wieldoppen helpen het gewicht enkel kilo's naar beneden. En omdat ze zijn uitgerust met dunne 175/70-rubbers die ook nog eens specifiek daarvoor geoptimaliseerd zijn, zorgen ze voor minder rolweerstand. De Ecomotive heeft ook recht op enkele aerodynamisch aanpassingen. Zo is de grille vooraan gesloten en vinden we een vleugel boven de achterruit. Op de basisuitrusting wordt niet bespaard. Dat is nog steeds die van het Reference-niveau.

De milieuvriendelijke Ibiza debuteert aan de zijde van z'n sportieve broer, de Ibiza Cupra, op het Autosalon van Parijs.