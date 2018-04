GO 630 nieuw van TomTom

Door: BV

Het Nederlandse TomTom is marktleider op het gebied van draagbare navigatiesystemen en het wil dat graag nog even zo houden. Daarom vefrist het bedrijf zeer regelmatig z'n productaanbod. De nieuwste telg is de GO 630, die vanaf september in de winkel ligt.

Het toestel wordt geleverd met voorgeïnstalleerde kaarten voor West-Europa. De nieuwste snufjes omvatten een hands-free-kit van hoge kwaliteit (met simultaan tweewegverkeer), rijstrookadvies en Map Share. Met die laatste technologie kan je zelf verbeteringen aanbrengen aan wegenkaarten, die delen met anderen via het internet en natuurlijk ook profiteren van de aanpassingen van anderen. Helemaal nieuw is TomTom's iQ Routes. Dat systeem is intelligent en weet dat bepaalde obstakels een route beïnvloeden. Het houdt rekening met bijvoorbeeld verkeer op rotondes, verkeersdrempels, verkeerslichten of het verschil in verkeersdrukte tussen weekdagen en weekends.

De TomTom GO 630 zal verkrijgbaar zijn voor € 299. Verkeersinformatie kan je ontvangen met RDS-TMC Traffic Receiver. Wil je die erbij (TomTom GO 630T) dan ben je € 349 kwijt.