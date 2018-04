Door: BV

Lexus is zeer tevreden met de het uiterlijk van de IS. En dan is een facelift niet zo'n makkelijke klus. Bijgevolg is dit de IS voor modeljaar 2009. Met nieuwe lichtunits voor- en achteraan (met LEDs), een aangepaste grille andere bumperschilden en spiegels met een meer normale proportionering waarin nu ook richtingaanwijzers huizen. Maar je hebt een vergrootglas nodig om het verschil te zien.

Nieuwe kleurtjes en lichtmetalen velgen zijn gelukkig makkelijker te spotten.