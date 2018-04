Citroën Hypnos is hybride cross-over

Door: BV

Over enkele weken stelt Citroën op het Autosalon van Parijs de Hypnos voor en het geeft nu de eerste details vrij. Hypnos is een cross-over voor vier personen met klassekenmerken en creatieve technologie, aldus de constructeur. Het merk wil het dynamisme van een coupé, de elegantie van een berline en het volume van een SUV verzoenen. De ontwerpers pakken bij hun studiemodellen al te graag uit met een originele interieuraankleding. Ook hier lijkt dat het geval te zijn, want de eerste communicatie gewaagd van "ongeziene kleuren die uitstijgen boven de technologie om ze nog vertrouwder en levendiger te maken". Wat dat betekent ontdekken we op 2 oktober als het model z'n première beleeft.

De Hypnos is voorzien van hybridetechnologie en is uitgerust met een 200pk sterke dieselmotor. Dat vermogen garandeert rijplezier en efficiëntie, terwijl het verbruik beperkt blijft tot 4,5l/100km. Dat staat gelijk aan een CO2-uitstoot van 120 gram per kilometer. Wordt vervolgd...