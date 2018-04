Eerste foto vernieuwde Mazda MX-5 gelekt

Door: BV

azda heeft een opgefriste versie van de MX-5 in z'n mouw zitten. En vermoedelijk komt die er volgende maand op het Autosalon van Parijs uit. We hadden reeds een idee hoe die eruit ging zien. Mazda had immers ontwerptekeningen laten registreren bij een octrooi- en merkenbureau en die tekeningen hadden hun weg naar het web gevonden. En nu is er ook een eerste foto opgedoken. Dit is de vernieuwde MX-5 in vol ornaat. De meest in het oog springende wijziging is de nieuwe, sterk uitgesproken vijfhoekige vorm van de luchtinlaat. Maar ook de koplampen zijn nieuw en lopen verder in de flank door. Wellicht gaat de opsmuk gepaard met enkele technische verbeteringen. Voorlopig ontbreken daarover details.