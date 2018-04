Chevrolet Orlando is SUV voor 7

Door: BV

Het is de hoogste tijd voor Chevrolet om de z'n monovolume, de Tacuma, naar de geschiedenisboekjes te verwijzen. En gelukkig denkt de constructeur er net zo over. Op het Autosalon van Parijs gunt het merk ons voor het eerst een blik op het model dat in de toekomst monovolume-klanten zal moeten bekoren. Die heet niet langer Tacuma, maar draagt de naam Orlando. Het model, nu nog een prototype, is gebaseerd op de bodemplaat van de Chevrolet Cruze die in z'n definitieve productieversie debuteert in de lichtstad.

De Orlando wordt een stuk groter dan de Tacuma en heeft een vormtaal die is geënt op die van de Cruze. Binnen z'n wielbasis van 2,76m zal er ruimte zijn voor maximaal zeven inzittenden. GM heeft wellicht flink beroep gedaan op de kennis van Opel, en claimt bijzonder veel binnenruimte en een variabele zetelconfiguratie. In tegenstelling tot de volgende Zafira-generatie (die op dezelfde vloerplaat komt), is de Orlando geen zuiver monovolume, maar een cross-over. Het design omvat kenmerken die ontleent zijn aan de SUV, monovolume en break. Eén en ander wordt in de verf gezet door gewelfde wielkasten, en een groter contrast tussen de motorkap en de voorruit. Onder de motorkap vinden we de 2.0l turbodiesel van het merk. Die is goed voor 150pk en 320Nm.