Renault Ondeleos Concept

Door: BV

Renaults Vel Satis is geen schot in de roos. Net als de Safrane dat ervoor niet was. Of de R25 daarvoor. Maar het Franse merk geeft het luxesegment nog niet op. Dat bewijst het studiemodel Ondeleos dat volgende maand in Parijs debuteert. Het model is Renaults futuristisch getinte visie op een luxemodel voor de nabije toekomst. De studie is 4,8m lang en 1,6m hoog, waarmee bij net als de huidige Vel Satis in de categorie van de halfhoge auto's valt. Maar waar die laatste nog probeert een berline te zijn, is de Ondeleos duidelijk een cross-over. De koets heeft enkele SUV-kenmerken. Het lijnenspel moest, zo klinkt het bij Renault, in de eerste plaats vloeiend en aerodynamisch zijn. Het laat een Cx van amper 0,29 optekenen en is geïnspireerd op ‘beweging', eerder dan op ‘snelheid'. Een belangrijk onderscheid. De aluminiumkleurige grille wordt geflankeerd door koplampen die de vloeiende beweging in de verf moeten zetten. Ze zijn voorzien van utra-krachtige LEDs. Renault wil de indruk wekken dat de Ondeleos uit één enkel materiaal is opgetrokken. Het onderscheid tussen glas (en er is er nogal wat, waaronder een glazen dakpaneel) en koetswerk vervaagd door gebruik te maken van gelijkaardige tinten. Renault is nog niet over z'n fascinatie met vleugeldeuren heen en voorziet deze cross-over dan ook van twee gigantische exemplaren. De koets rust op 255/40 Michelin-rubbers die om gigantische 23-duims zevenspaakvelgen zijn getrokken.

Aan boord van de Ondeleos biedt Renault ruimte voor zes inzittenden. Die zijn geschikt op drie zitrijen met telkens twee individuele zetels. De kuipjes op de tweede rij schuiven vooruit en klappen op om de vijfde en zesde passagier een goede toegang te verschaffen. Renault spelt Comfort met een grote C, en installeerde onder meer een airco die de temperatuur per zitruimte apart kan aansturen. Elke passagier beschikt over een persoonlijke Samsung entertainment-set die onder meer een persoonlijke muziekselectie bevat. Het instrumentarium is uiteraard geheel gedigitaliseerd.

Ondanks vrij forse buitenafmetingen, heeft Renault getracht het gewicht binnen de perken te houden. Het heeft daarvoor de koetswerkpanelen uitgevoerd in carbon en polycarbonaat gebruikt voor het glasoppervlak. Onder de kap vinden we een 205pk sterke tweeliter common-rail dieselcentrale die bijgestaan wordt door twee elektromotoren van 20kW; één op de vooras en een exemplaar voor de achterwielen. Die zijn onvoldoende krachtig om de Ondeleos autonoom voort te bewegen, maar ze kunnen de dieselmotor bijstaan, het verbruik reduceren en een grotere batterij zorgt ook voor een recuperatie van vertragingsenergie. Het verbruiksgemiddelde bedraagt slechts 4,5l/100km. De Ondeleos rept zich in 7,8 tellen naar 100km/u en wordt middels een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling op de voortrein aangedreven. De achterwielen worden uitsluitend door een elektromotor gevoed.