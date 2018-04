Blaupunkt is eerst met videonavigatie

Door: BV

Blaupunkt lanceert z'n nieuwe Travelpilot 500 en 700. Draagbare navigatietoestellen die u uiteraard van A naar B brengen, maar over een hoop nieuwe functies beschikken. Zo beschikken de toestellen (met een 4,3" groot aanraakgevoelig kleurenscherm) uiteraard over een functie die via TMC rekening houdt met eventuele obstakels, kan het toestel MP3's afspelen en dienst doen als handsfree-set voor je Bluetooth-telefoon. De topversie kan zelfs op internet, als je dat zou willen (om bijvoorbeeld het adres van een restaurant in de buurt op te snorren).

De blikvanger van de nieuwe Travelpilots is de modus voor videonavigatie. Het toestel legt de instructies immers bovenop het beeld zoals dat door de ruit van de je auto te zien is. Een camera aan de achterkant van registreerd die. Volgens Blaupunkt zorgt dat voor een duidelijker en meer intuïtieve beleving. En natuurlijk kan je de 2 megapixelcamera ook gebruiken om filmpjes op de te nemen of foto's te nemen.

De Travelpilot 700 beschikt bovenop de hierboven beschreven functies ook nog over een antenne voor TV-ontvangst. De 500 wisselt van eigenaar voor het toepasselijke bedrag van € 500. De Travelpilot 700 kost exact € 100 meer.