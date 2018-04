Officieel: Saab 9-X Air

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs onthult Saab de 9-X Air. Daarmee rondt Saab naar eigen zeggen de familie 9-X-concept cars af. En een Cabrio mocht niet ontbreken. Een dakloze variant maakt immers al 25 jaar deel uit van het gamma van de Zweedse constructeur (de Saab 900 Cabrio debuteerde als prototype in 1983 en ging in 1985 in productie). Opvolging lijkt verzekerd want ook van de laatste generatie gaan er jaarlijks gemiddeld 16.000 stuks over de toonbank. En als deze 9-X Air een voorbode is, lijkt Saab niet toe te geven aan de druk van de metalen vouwdaken.

De creatie distancieert zich van het conventionele cabrioletontwerp door achteraan prominente pijlers in te bouwen. Die ondersteunen het vlakke vouwdak dat Saab ‘Canopy Top' doopte. Ze fungeren ook als ankerpunten voor het gebogen glaswerk en de inspringende achterruit. Door de flanken hoog over de oren van de inzittenden te trekken blijft de 9-X Air nagenoeg geheel tochtvrij. En met het dak dicht heeft het model de daklijn van een coupé. De dak vouwt niet op maar is aangedreven. Het ontwikkelingsprincipe is dat van een targa-dak. En Saab ziet er wel iets in, want het vroeg prompt een patent aan. De bediening ervan is volledig automatisch en het dak wordt opgevouwen in drie kleine compartimenten onder een deksel tussen de achterbank en de achterkoffer. De achterruit tussen de steunberen schuift automatisch neer in de onderkant van dat deksel zodat het dak zichzelf kan opvouwen. Daarna schuift de achterruit weer omhoog, zodat de cabine volledig met glas omlijnd is wanneer het dak weg is. Saab opteerde evenmin voor een conventionele kofferklep. Onder de achterlichten schuift een grote opslagruimte uit. Die is voldoende ruim voor twee golftassen.

Het interieur is een afgeleide van dat in de 9-X BioHybrid. Dat is op de bestuurder gericht en serveert hem de informatie op een manier doet denken aan de cockpit van een vliegtuig. Saab laat geen kans onbenut om z'n verleden als vliegtuigbouwer in de verf te zetten. De informatiezone voor de bestuurder omvat de bovenkant van het deurlijstwerk. Een vloerconsole laat het merk dan weer achterwege. Die zone is een vlak oppervlak in boogvorm waarin een rij van vijf displays vervat zit. SonyEricsson ging samen met Saab uit de bol en zorgde voor een draadloze aansluiting met één of meer persoonlijke toestellen. De fabrikant zegt zelfs dat de GSM als autosleutel kan geprogrammeerd worden. Zo wordt een afstandsbediening overbodig en moet je weer wat minder meezeulen.

Saab ontwikkelde de 9-X Air parallel met de 9-X BioHybrid. Z'n aandrijflijn is dan ook geen verrassing. Onder de kap zit een kleine 1.4l benzinemotor die gebruik maakt van de allerlaatste technologie. Het blok wordt door een turbo geblazen, lust E85 brandstof (die bestaat uit 85% bio-ethanol en 15% conventionele benzine) en maakt ook nog eens gebruik van hybridetechnologie. Z'n vermogen bedraagt 200pk en dat is voldoende om de 9-X Air in 8,1 tellen naar 100km/u te stuwen terwijl de CO2-emissies beperkt blijven tot 107g/km.