Mercedes S-Klasse als hybride

Door: BV

H

et moest ervan komen; ook Mercedes gaat aan de Hybride. Vandaag stelde het merk de S400 BlueHybrid voor. Een zogeheten ‘mild hybrid' (de elektromotor springt bij maar kan de auto niet autonoom voortbewegen) die gebaseerd is op de S350. Onder de kap zit de gekende 3,5l V6 die goed is voor 279pk. De elektromotor die wordt gevoed voor lithium-ion batterijen -een primeur voor een productiemodel- doet daar nog eens 20pk bovenop. Mercedes heeft de batterij voor de kleine elektromotor voldoende kunnen krimpen om ze onder de motorkap kwijt te kunnen. De S verliest dus niets van z'n functionaliteit. Het systeem recupereert remenergie en schakelt de motor uit bij stilstand. Uiteraard zorgt dat voor een brandstofbesparing. De S350 tikt af op 10,3l/100km terwijl deze S400 BlueHybrid over de gemengde cyclus genoegen neemt met 7,9l/100km. Volgende zomer komt het model in Europa op de markt.